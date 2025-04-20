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Жительница Ленобласти спасла истощенного детеныша тюленя

В Ленобласти спасли тюлененка, который нуждался в помощи
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Спасение тюленей/VK

В Ленинградской области спасли маленького тюленя, оказавшегося вдалеке от берега. Об этом сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

Детеныша тюленя обнаружили накануне около поселка Ермилово в Выборгском районе. Животное вынесло на берег, но вернуться обратно в воду оно не смогло. На помощь ему пришла местная жительница, которая услышала крики тюлененка, поймала его, донесла до машины и доставила к специалистам.

«В этом году немного рановато, но традиционного Пасхального тюленьчика только что привезли в Центр», — говорится в сообщении.

Известно, что малыш находился в критическом состоянии и был сильно истощен. Сейчас его жизнь находится вне опасности.

Ранее в Приморье спасли истощенного детеныша нерпы, дрейфовавшего на льдине.

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