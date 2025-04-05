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Петербуржец спас истощенного тюлененка

Житель Петербурга спас истощенного тюлененка у Яхтенного моста

Житель Санкт-Петербурга спас истощенного тюлененка, которого нашел у Яхтенного моста. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

По словам волонтеров, мужчина принес обессилевшего детеныша в Центр помощи морским млекопитающим, где ему окажут необходимую помощь.

«Тюленька очень слабенькая и измученная», — пояснили волонтеры.

Теперь тюлененок находится под опекой Фонда. Специалисты приступили к выхаживанию малыша, а также выясняют причины его истощения и проводят необходимые медицинские процедуры.

С начала 2025 года сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы в Санкт-Петербурге спасли уже 20 ластоногих. В организации обратили внимание, что помощь этим животным критически важна, так как их численность крайне мала

Там уточнили, что, помимо нерп, на попечении 15 детенышей серых тюленей. Они поступают ежедневно, в основном из Выборгского района Ленинградской области.

Ранее в Приморье спасли истощенного детеныша нерпы, дрейфовавшего на льдине.

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