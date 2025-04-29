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Суд вынес приговор фигурантам дела о подготовке взрывов в Мелитополе

Суд приговорил готовивших взрывы в Мелитополе диверсантов к срокам до 14 лет
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Shutterstock

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых фигурантов дела о подготовке взрывов в Мелитополе к срокам от 11 до 14 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать <…> виновными и назначить Горлову 14 лет лишения свободы, Голубеву — 12 лет, Жукову — 12 лет, Зуеву — 11 лет, Петрову — 14 лет», — огласил решение судья.

За подготовку террористических актов в Мелитополе, включая планирование взрыва возле гуманитарного пункта в апреле 2022 года, осужденные получили сроки в колонии строгого режима. Адвокат одного из подсудимых после вынесения приговора сообщил о намерении подать апелляцию.

Все пятеро обвиняемых ранее проходили службу в Вооруженных силах Украины — часть была призвана по мобилизации, другие служили по контракту. Им вменяется приготовление к акту международного терроризма (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ). В ходе судебных прений прокурор запросил для них сроки от 14 лет 10 месяцев до 16 лет заключения.

18 апреля суд приговорил 19-летнего москвича Кирилла Фомичева к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение двух терактов в сотрудничестве с Украиной.

Ранее в Магаданской области за госизмену в пользу Вооруженных сил Украины задержали отца и сына.

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