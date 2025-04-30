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Песков рассказал о примерах настойчивости Сталина в годы войны

Песков: Сталин привел СССР к победе в войне с помощью настойчивости
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Руководивший Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны Иосиф Сталин, ведя СССР к победе, проявлял колоссальную настойчивость и во внутренней, и во внешней политике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления на просветительском марафоне общества «Знание», его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что когда на Советский Союз «обрушилась военная машина Гитлера», стране необходимо было немедленно эвакуировать и наладить промышленность: перевезти целые заводы и фабрики в вагонах на далекое расстояние.

«Я читал одни мемуары, и докладывал один руководитель завода Сталину: «Нас перевезли в Самару, наш завод, мы выпустили 20 самолетов за месяц». И Сталин ему сказал: «Вы должны были выпустить 200, а не 20 самолетов». Через две недели вышли на тот нужный ритм производства самолетов», — сказал Песков.

Он напомнил, что союзники не хотели усиливать СССР, чтобы облегчить борьбу с Гитлером. Песков указал, что только в 1944 году был открыт второй фронт. Представитель Кремля подчеркнул, что Сталин пытался убедить союзников в открытии второго фронта, «чего только для этого не делая».

«Он отозвал наших послов из Америки, из Англии, протестовал. Они открыли второй фронт только тогда, когда поняли, что мы уже победили», — резюмировал Песков.

Также Дмитрий Песков, комментируя угрозы украинского лидера Владимира Зеленского по поводу проведения Парада 9 мая, заявил, что Парад Победы в Москве состоится.

Ранее Зеленский пригласил союзников на 9 мая в Киев.

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