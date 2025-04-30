Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вандалом, закрасившим портреты ветеранов в Якутии, оказался девятилетний мальчик

В Якутии нашли вандала, закрасившего портреты ветеранов черной краской
close
Depositphotos

В Якутии нашли вандала, который закрасил портреты ветеранов на мемориале, им оказался девятилетний мальчик. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции начали проверку по факту инцидента и установили, что к произошедшему причастен девятилетний мальчик. В ходе беседы со стражами порядка в присутствии родителей и школьного социального педагога ребенок признался в содеянном — он распылил жидкость из баллона на портреты во время прогулки с друзьями. По словам малолетнего, он не осознавал последствий своих действий и не понимал значения памятного объекта.

В отношении родителей мальчика составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Ребенок поставлен на профилактический учет.

Инцидент произошел в селе Техтюр Мегино-Кангаласского района. Портреты ветеранов на мемориале оказались закрашены черной краской.

Ранее россиянин изрисовал Вечный огонь в Калуге запрещенными символами и надписями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами