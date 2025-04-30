Вандалом, закрасившим портреты ветеранов в Якутии, оказался девятилетний мальчик

В Якутии нашли вандала, который закрасил портреты ветеранов на мемориале, им оказался девятилетний мальчик. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции начали проверку по факту инцидента и установили, что к произошедшему причастен девятилетний мальчик. В ходе беседы со стражами порядка в присутствии родителей и школьного социального педагога ребенок признался в содеянном — он распылил жидкость из баллона на портреты во время прогулки с друзьями. По словам малолетнего, он не осознавал последствий своих действий и не понимал значения памятного объекта.

В отношении родителей мальчика составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Ребенок поставлен на профилактический учет.

Инцидент произошел в селе Техтюр Мегино-Кангаласского района. Портреты ветеранов на мемориале оказались закрашены черной краской.

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