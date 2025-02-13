Уголовное дело возбудили после падения шкафа на ребенка в петербургской школе

В Петербурге возбудили дело после падения шкафа на ребенка в школе

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как ребенок попал в реанимацию из-за падения на него шкафа в школе. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, сотрудники школы допустили размещение в образовательном учреждении игрового тира без согласования. Он не был закреплен должным образом, и в результате конструкция упала на второклассника.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. Прочие детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Инцидент произошел 12 февраля в школе, расположенной на Товарищеском проспекте. На одного из учащихся упал шкаф высотой более трех метров. Врачи диагностировали у мальчика открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. Состояние ребенка оценили как тяжелое и поместили его в реанимацию.

Ранее российские хирурги спасли девочку, которая ударилась на тренировке и получила разрыв почки.