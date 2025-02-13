Трехметровый шкаф упал на мальчика в петербургской школе, ребенок попал в реанимацию

78.ru: в Петербурге на ребенка в школе упал шкаф, он попал в реанимацию

В Петербурге девятилетний мальчик попал в реанимацию после того, как на него упал шкаф в школе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 12 февраля в школе, расположенной на Товарищеском проспекте. На одного из школьников упал шкаф высотой более трех метров — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у мальчика открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. Состояние ребенка оценили как тяжелое и поместили его в реанимацию.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. В образовательном учреждении работают следователи.

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