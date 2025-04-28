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В Оренбурге ребенок напоролся на штырь, бегая по гаражам

В Оренбурге спасли ребенка, напоровшегося на штырь
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Telegram-канал «Оренбург. Официально.»

Оренбургские спасатели пришли на помощь школьнице, которая травмировала ногу металлическим штырем, бегая по крышам гаражей. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

В экстренные службы обратились очевидцы, которые сообщили, что на проспекте Гагарина в гаражном кооперативе травмировался ребенок. Спасатели, прибывшие на вызов, сняли с крыши гаража 11-летнюю девочку, которая напоролась ногой на металлический штырь.

Ребенка спустили на землю и передали бригаде скорой помощи. Подробности о ее состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Ярославле подросток упал с четвертого этажа заброшенного здания. Группа подростков гуляла по заброшенному зданию высотки по улице Сосновой. Несовершеннолетние забрались на четвертый этаж постройки, один из мальчиков оступился и упал с высоты. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, после оказания первой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее в Самаре школьница провалилась в трехметровый колодец.

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