Россиянин получил срок за то, что спаивал несовершеннолетнего брата

Жителя Красноуфимского района Свердловской области осудили на 1,5 года за двухмесячное спаивание 16-летнего брата. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов Свердловской области.

«С октября по ноябрь 2024 года 18-летний Артем Ч. по своей инициативе покупал младшему 16-летнему брату спиртные напитки – виски, пиво, джин и водку», — говорится в публикации.

Там уточнили, что семья молодых людей состоит на учете органов внутренних дел. Когда о спаивании подростка стало известно полиции, было возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах отметили, что Артем осознавал, что употребление алкогольной продукции может повредить психическое и физическое развитие младшего брата, но все равно спаивал его. Старший брат полностью признал вину.

Красноуфимский районный суд признал Артема Ч. виновным во вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкогольных напитков. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

В феврале Следственный комитет сообщил, что мошенники споили 54-летнего жителя Томска, чтобы завладеть его квартирой.

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