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Стало известно о таксистах, спаивающих россиян для грабежа

Таксисты споили 14 россиян в Дзержинске, чтобы обокрасть их

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Shutterstock

В Дзержинске таксисты спаивали и грабили клиентов. Об этом **сообщили** в ГУ МВД по Нижегородской области.

«Двое водителей такси предлагали своим пассажирам, которые находились в состоянии опьянения, посетить кафе на улице Красноармейская. Прибывшим в заведение гражданам без их ведома добавляли в заказ дополнительную алкогольную продукцию», — говорится в публикации.

Оплату за заказ производили с банковских карт пассажиров. Впоследствии таксисты предлагали подвезти дзержинцев до дома и воровали их мобильные телефоны. Итоговая сумма ущерба составила 285 тыс. рублей. От действий злоумышленников пострадали 14 человек.

До этого **сообщалось**, что в Госдуму внесены поправки к закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Документ размещен в системе законодательной деятельности парламента и предполагает обязательное оснащение такси видеорегистраторами, которые будут фиксировать происходящее как в салоне автомобиля, так и в направлении его движения.

Ранее в Турции подросток с пистолетом напал на стоянку такси, когда за ним не приехала машина.

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