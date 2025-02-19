Мошенники споили россиянина ради квартиры ценой в 2 млн рублей

Мошенники споили 54-летнего жителя Томска, что завладеть его квартирой, сообщила пресс-служба местного управления Следственного комитета.

По сообщению СК, двое аферистов узнали о недвижимости склонного к чрезмерному употреблению алкоголя мужчины и разработали план, чтобы завладеть его квартирой. Они вывезли жертву за 60 км от города по предлогом, что там он сможет поработать сторожем на участке. Несколько дней мужчину спаивали. В состоянии запоя он продал долю своей жилплощади за 1,7 млн рублей. Томич подписал договор купли-продажу и расписку.

Денег за проданное жилье пострадавший так и не дождался. Доля в квартире оказалась в распоряжении мошенников. Как сообщили в Следственном комитете, двух злоумышленников удалось задержать, их взяли под стражу до суда.

В первой половине декабря издание «Прецедент» сообщило, что в Новосибирске 69-летняя пенсионерка смогла вернуть свою единственную квартиру, которой завладели телефонные мошенники. Сначала аферисты оформили на женщину несколько кредитов. После этого они убедили пенсионерку продать квартиру по заниженной цене. Сделка состоялась, и она отдала вырученные деньги курьеру мошенников. То, что ее обманули, жительница Новосибирска поняла на следующий день и обратилась за помощью к полицейским.

Ранее в Свердловской области чиновники отобрали единственное жилье у 75-летней пенсионерки.