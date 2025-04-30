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Беспилотник атаковал центр Энергодара

Глава Энергодара Пухов: центр города атаковал беспилотник
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РИА Новости

Глава городской администрации Энергодара Запорожской области Максим Пухов в своем Telegram-канале сообщил, что город-спутник Запорожской АЭС подвергся атаке беспилотника.

«В Энергодаре зафиксирована атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертолетного типа», — сообщил он.

По его словам, на месте падения дрона в центре города работает группа разминирования. Глава города подчеркнул, что разрушений и пострадавших после атаки нет. По его словам, сохраняется угроза повторных атак.

26 апреля Пухов сообщил, что город-спутник Запорожской АЭС подвергся артиллерийскому обстрелу. По его словам, в центре города поврежден автомобиль, а также выбиты окна в нескольких домах. Пухов призвал всех оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

До этого Пухов в своем Telegram-канале сравнил идею о создании нейтральной зоны под контролем США вокруг Запорожской АЭС с голливудским сценарием.

Ранее в Запорожской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ.

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