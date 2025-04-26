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Энергодар подвергся обстрелу

Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу
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РИА Новости

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу. Об этом глава городской администрации Энергодара Запорожской области Максим Пухов сообщил в своем Telegram-канале.

«Энергодар подвергается артобстрелу. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — написал он.

По его словам, в центре города поврежден автомобиль, а также выбиты окна в нескольких домах.

Пухов призвал всех оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

До этого Пухов в своем Telegram-канале сравнил идею о создании нейтральной зоны под контролем США вокруг Запорожской АЭС с голливудским сценарием.

21 апреля сообщалось, что при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Васильевском муниципальном округе Запорожской области ранения получили два человека. Уточняется, что они получили ранения средней степени тяжести.

Ранее под Запорожьем заметили группу украинских военных с белым флагом.

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