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В Запорожской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ

Минздрав: в Запорожской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ
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Evgeniy Maloletka/AP

При атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Васильевском муниципальном округе Запорожской области ранения получили два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«Два человека пострадали при атаке БПЛА в селе Грозовое Васильевского муниципального округа», — сказано в сообщении.

Уточняются, что они получили ранения средней степени тяжести.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что США рассматривают возможность установления нейтрального статуса для территорий вокруг Запорожской АЭС под контролем Вашингтона как условие урегулирования конфликта. По данным источников, идея обсуждается в контексте поиска компромиссов для деэскалации, но технические и политические детали остаются неясными. Глава городской администрации Энергодара Запорожской области Максим Пухов в своем Telegram-канале сравнил идею о создании нейтральной зоны под контролем США вокруг Запорожской АЭС с голливудским сценарием.

Ранее под Запорожьем заметили группу украинских военных с белым флагом.

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