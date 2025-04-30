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«Ростех» предложил систему защиты территорий от налета дронов

«Ростех» создал систему «Солярис НС» для защиты от дронов территории РФ
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Evgeniy Maloletka/AP

Холдинг «Росэл» государственной корпорации «Ростех» создал систему «Солярис НС» для защиты от дронов территории России. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал новую интеллектуальную систему охраны территории от проникновения беспилотных летательных аппаратов «Солярис НС». Комплекс способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам сменить частоту и уйти из зоны воздействия», — сообщили в пресс-службе.

В «Ростехе» добавили, что система «Солярис НС» способна работать в составе нескольких комплексов для обеспечения круговой обороны объектов от дронов. Как пояснили в «Росэл», новая разработка представляет собой объединение функционала системы обнаружения «Солярис-О» и системы «Солярис-Н», созданной для подавления дронов.

«Солярис НС» размещается на четырехметровой мачте и способен подавлять управление дронов всех типов в диапазоне частот 100–6000 мегагерц. Трехканальная независимая система позволит выявлять не менее трех целей.

До этого губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что причиной пожара на складе предприятия в городе Муроме стало падение беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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