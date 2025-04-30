«Ростех» предложил систему защиты территорий от налета дронов

«Ростех» создал систему «Солярис НС» для защиты от дронов территории РФ

Холдинг «Росэл» государственной корпорации «Ростех» создал систему «Солярис НС» для защиты от дронов территории России. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал новую интеллектуальную систему охраны территории от проникновения беспилотных летательных аппаратов «Солярис НС». Комплекс способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам сменить частоту и уйти из зоны воздействия», — сообщили в пресс-службе.

В «Ростехе» добавили, что система «Солярис НС» способна работать в составе нескольких комплексов для обеспечения круговой обороны объектов от дронов. Как пояснили в «Росэл», новая разработка представляет собой объединение функционала системы обнаружения «Солярис-О» и системы «Солярис-Н», созданной для подавления дронов.

«Солярис НС» размещается на четырехметровой мачте и способен подавлять управление дронов всех типов в диапазоне частот 100–6000 мегагерц. Трехканальная независимая система позволит выявлять не менее трех целей.

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