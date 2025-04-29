В Хабаровске разгромили мусульманское кладбище

Вандалы разгромили мусульманский сектор кладбища в Хабаровске. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на рассказ муфтия Хамзы Кузнецова.

Сообщается, что вандалы разбили стенд с аятами Корана и вырвали ворота с надписью «Мусульманский сектор 13». На территории сектора похоронены тысячи мусульман, в том числе татарской и башкирской национальностей, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ).

По словам Кузнецова, правоохранительные органы проигнорировали его жалобу на произошедшее. Он отметил, что в последнее время святыни мусульман стали чаще подвергаться нападениям, и привел качестве примера рейд в хабаровской мечети.

До этого ФСБ, Росгвардия и МВД выявили нелегальную молельню мигрантов на Камчатке. Было установлено, что в одном из помещений проводятся религиозные ритуалы, не соответствующие требованиям федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Ранее блогер извинился за то, что надел мусульманскую одежду для рекламы свинины.