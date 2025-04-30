В японском Киото провалилась земля на шоссе национального значения

Провалы, подъемы грунта и затопления дороги возникли на перекрестке, расположенном в одном километре от центральной железнодорожной станции японского города Киото. Об этом сообщает телеканал NHK.

«Из-за прорыва водопроводной трубы на перекрестке в центре Киото вылилось большое количество воды, в результате чего дороги оказались затопленными, автомобили оказались под водой, а водоснабжение стало мутным», — говорится в публикации.

Телеканал уточняет, что водопроводные трубы были установлены более 60 лет назад, что является ориентиром для их замены.

На кадрах, снятых с вертолета телеканала NHK, видно, как на перекрестке четырехполосной национальной дороги образовались провалы и выступы, а из них в большом объеме вытекает вода. В районе были введены ограничения на движение транспорта.

17 марта на северо-востоке Москвы прорвало трубу с кипятком. Как сообщала Госавтоинспекция Москвы, движение транспорта на улице было приостановлено. Сообщалось также, что кипятком залило около 50 машин, припаркованных вдоль дороги. В результате были госпитализированы шесть человек.

Ранее россиянам объяснили, как сменить недобросовестную УК.