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Отца пятилетней дочери называют «папой-демоном» из-за его внешности

Daily Mail: отца из Колумбии называют папой-демоном из-за его татуировок
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raidenkraneo_dos_caras/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отца пятилетней дочери из Колумбии называют «папой-демоном» из-за его внешности, пишет Daily Mail.

26-летний житель Боготы Ларри Гонсалес официально признан одним из самых модифицированных людей в мире. 90% его тела покрыто татуировками, а под кожей находятся 28 имплантов, включая рога и реконструированный нос.

Свою первую татуировку Ларри сделал в 12 лет, а в 17 лет решился на первую серьезную модификацию — раздвоение языка. На сегодняшний день он потратил на преобразования тела более $22 тысяч.

Среди самых болезненных процедур мужчина отмечает реконструкцию носа и скарификацию — особую технику модификации, когда на коже создаются рубцы в виде узоров.

Несмотря на устрашающую внешность, Ларри ведет обычную семейную жизнь. Он воспитывает пятилетнюю дочь Элис вместе с женой Энджи, а их домашний питомец — собака по кличке Танос.

«Моя дочь не сталкивается с насмешками. Наоборот, другие дети часто восхищаются тем, что у нее такой необычный отец», - рассказывает Ларри.

Мужчина признается, что специально стремился к демоническому образу.

«Мне нравится, когда меня называют дьяволом. Я предпочитаю выглядеть как демон снаружи, но оставаться светлым человеком внутри», — пояснил он.

При этом колумбиец предупреждает тех, кто хочет последовать его примеру.

«Модификации — это навсегда. Нужно быть готовым к финансовым затратам и социальным ограничениям. Главное — делать это осознанно, а не ради моды», — уверен Ларри.

Ранее врачи предупредили об опасности татуировок для здоровья.

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