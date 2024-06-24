Поражение Павловича от Волкова связали с демонами

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Биспинг в видео на своем YouTube-канале объяснил, почему россиянин Сергей Павлович проиграл своему соотечественнику Александру Волкову на турнире UFC.

«Да, он восстановился после поражения Тому Аспиналлу, но психологически, возможно, у него остались проблемы. Небольшие демоны, которые пришли к нему после поражения нокаутом. Ведь перед этим он сам всех отправлял спать. К этому ощущению бывает сложно привыкнуть», — заявил он.

После боя произошла стычка. Волков одержал победу в поединке единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов также произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Павлович прервал молчание после поражения от Волкова на турнире UFC.