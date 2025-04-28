В Самаре пассажиры устроили массовую драку и попали на видео

В Самаре пассажиры автобуса устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«В 91-м автобусе двое мужчин громко разговаривали матом, женщина сделала замечание итог на видео», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся рядом с общественным транспортом. На записи также видно, как пассажиры выходят из автобуса и пытаются разнять конфликтующих.

До этого сообщалось, что в Уфе мужчины устроили драку на проезжей части. Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчины пинают и ударяют друг друга на дороге. Один из конфликтующих толкает своего оппонента на проезжую часть и наносит несколько ударов.

Кроме того, в Самаре несколько мужчин подрались с пенсионером в автобусе из-за громких разговоров. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся в общественном транспорте. При этом на записи слышно, как женщины кричат и просят вызвать полицию.

Ранее в Туле пассажиры угрожали таксисту-инвалиду.