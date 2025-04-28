«Останешься без машины»: В Туле пассажиры угрожали таксисту-инвалиду

В Туле пассажиры угрожали таксисту без руки за просьбу пристегнуть ремень

В Туле пассажиры угрожали таксисту-инвалиду за просьбу пристегнуться ремнем безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Останешься без машины и без денег», — угрожали пассажиры.

По информации источника, два человека направлялись из Новомосковска до Северо-Задонска. Водитель попросил нарушителей пристегнуть ремень безопасности, но получил отказ. Кроме того, пассажиры принялись угрожать, что заберут у таксиста автомобиль и не заплатят денег. Кроме того, всю поездку нарушители нецензурно выражались.

По словам местных жителей, у водителя нет руки.

До этого сообщалось, что в Самаре мужчины устроили массовую драку в автобусе из-за громких разговоров. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся в общественном транспорте. При этом на записи слышно, как женщины кричат и просят вызвать полицию. В конфликте также участвует пожилой мужчина, который нападает на своих оппонентов.

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