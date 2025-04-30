С 1 мая в Красноярском крае вводится запрет на посещение лесов

С мая в Красноярском крае вводится запрет на посещение лесов, кроме территорий Крайнего Севера. Об этом сообщает Telegram-канал «Красноярский край официально».

Отмечается, что в регионе действует особый противопожарный режим, во время которого запрещается выезжать на территорию гослесфонда на транспортных средствах, разводить открытый огонь и костры.

«Эти ограничения распространяются на все муниципальные образования края, за исключением Эвенкийского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Туруханского районов», — говорится в сообщении.

Для виновников возникновения лесных пожаров предусмотрены крупные штрафы: для граждан — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 тысяч до 90 тысяч рублей, для юридических лиц – от 600 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, они будут должны возместить затраты на тушение.

До этого Telegram-канал Babr Mash сообщал, что в Забайкальском крае ведется поиск троих пропавших пожарных.

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