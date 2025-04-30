Россиян призвали ни в коем случае не использовать свинину и баранину для шашлыков

В свинине и баранине часто содержатся опасные паразиты, которые можно уничтожить только в течение длительной термообработки – например, в процессе двухчасовой варки. Жарка мяса на мангале этого не позволяет, в результате чего нет никаких гарантий, что в ходе приготовления шашлыка опасные для человека цистицерки и эхинококки погибнут, предупредил врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал россиян отказаться от шашлыка из такого мяса.

Цистицеркоз считают основной угрозой такого блюда – это заболевание развивается при попадании в желудок яиц свиного цепня. Личинки цистицерков начинают постепенно распространяться по организму, вызывая воспаление головного мозга, а это грозит летальным исходом, подчеркнул врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Возможно, именно цистицеркоз стал причиной, по которой в авраамических религиях появился запрет на употребление свиного мяса, причем задолго до того, как медицина узнала о паразитах», — отметил он.

Наиболее опасным считается именно свиной цистицерк, так как он специальными ферментами растворяет стенки кишечника и попадает в кровь, оседая в печени, легких и мышцах, мозгу. Чтобы мясо было безопасным, его нужно варить минимум два часа при температуре кипения.

«А когда люди делают шашлык, они фактически едят сырое мясо, — отметил Хорошев. — Многие наверняка видели, как из надкушенного куска сочится красноватый сок. Но люди уже согреты алкоголем, им уже наплевать, да и как-то думается, что, наверное, врачи проверили. Но они забывают про то, что огромная доля современного мяса врачами не проверялась».

Распространяется это и на баранину, через которую есть угроза заразиться альвеококкозом или эхинококкозом.

Самым безопасным видом мяса для шашлыков является качественная говядина и курятина, заключил врач.

До этого врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что недожаренный шашлык может представлять серьезную угрозу для здоровья – через него можно заразиться паразитами, в том числе – трихинеллами. Кроме того есть риск заражения бактериальными инфекциями. Непрожаренное мясо может содержать патогенные бактерии, особенно опасны сальмонелла и кишечная палочка (E. Coli). Присутствие их в организме может вызвать пищевое отравление с такими симптомами, как: боли в животе, тошнота, рвота, диарея и гипертермия.

Ранее врач объяснил, почему домашний шашлык безопаснее магазинного.