СК: по факту взрыва в доме в Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело

По факту непроизвольного взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске в апреле текущего года возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Югре.

«По версии следствия, уроженец Украины и гражданин Белоруссии, являющиеся агентами украинских спецслужб, осуществляли подготовку к террористическому акту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они намеревались использовать взрывное устройство в отношении одного из военнослужащих российского добровольческого батальона.

При сборке устройство взорвалось. В результате взрыва в жилом доме в Ханты-Мансийске были разрушены две квартиры. Пять человек пострадали, включая двух человек, готовивших теракт.

Также на причастность к совершению преступления проверяется задержанный гражданин Молдавии, доставивший из Европы на территорию Ханты-Мансийского автономного округа взрывное устройство. Фигуранты дела заключены под стражу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что СК устанавливает соучастников теракта против генерала Москалика.