СК устанавливает соучастников теракта против генерала Москалика

СК, ФСБ и МВД устанавливают иные лица, причастные к теракту против Москалика

Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации теракта в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Запись заявления опубликована в Telegram-канале ведомства.

Петренко подчеркнула, что по уголовному делу были назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие.

25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в заднюю часть Volkswagen Golf. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 грамм в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Ярослав Москалик не выжил.

На следующий день был задержан подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин, родившийся в Сумской области Украины и получивший гражданство РФ в 2023 году. Он рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были опубликованы кадры задержания Игната Кузина.