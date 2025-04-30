Россиянин ограбил сарай родственника ради кражи 24 бутылок спиртного для вечеринки

В Якутии мужчина ради 24 бутылок спиртного для вечеринки ограбил сарай родственника. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Кобяйском районе, где местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже 24 бутылок алкогольной продукции из сарая на территории его домовладения. Выяснилось, что кражу совершил 31-летний родственник потерпевшего. Злоумышленник, зная о местонахождении алкоголя, перелез через забор, повредил стену сарая и похитил бутылки, которые затем употребил вместе с собутыльниками.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого россиянин ограбил бывшего работодателя ради ремонта бани. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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