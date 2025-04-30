Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин ограбил сарай родственника ради кражи 24 бутылок спиртного для вечеринки

В Якутии мужчина ограбил сарай родственника ради кражи 24 бутылок спиртного
close
МВД России

В Якутии мужчина ради 24 бутылок спиртного для вечеринки ограбил сарай родственника. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Кобяйском районе, где местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже 24 бутылок алкогольной продукции из сарая на территории его домовладения. Выяснилось, что кражу совершил 31-летний родственник потерпевшего. Злоумышленник, зная о местонахождении алкоголя, перелез через забор, повредил стену сарая и похитил бутылки, которые затем употребил вместе с собутыльниками.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого россиянин ограбил бывшего работодателя ради ремонта бани. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Петербурга получил семь лет колонии за кражу яиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами