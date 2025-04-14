Россиянин ограбил бывшего работодателя ради ремонта бани

Житель поселка Островское похитил доски с предприятия, когда его уволили за пьянство, две попытки кражи закончились провалом. Об этом сообщает УМВД Костромской области.

В Островском задержан местный житель, подозреваемый в кражах с деревообрабатывающего предприятия. Мужчину уволили с пилорамы несколько месяцев назад за нарушение трудовой дисциплины. Он решил украсть стройматериалы, чтобы отремонтировать дома баню.

Первую партию досок стоимостью 9,7 тыс. рублей злоумышленник сжег в бане, испугавшись разоблачения. При второй попытке украденные материалы пришлось бросить в лесу из-за того, что его мотовездеход застрял в грязи. В отношении 32-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Иванове мужчина ограбил работодателя и угнал служебную машину. В полицию обратился владелец одного из городских кафе. Предприниматель сообщил о пропаже из сейфа заведения наличных в сумме 200 тысяч рублей и банковской карты. К краже оказался причастен сотрудник кафе. 26-летний подозреваемый признался, что ему недоплатили заработную плату и он решил сам забрать деньги. На служебном автомобиле он добрался до железнодорожного вокзала города Шуи, откуда уехал в Москву.

Ранее сотрудник «Пятерочки» пришел на работу с ножевым ранением из-за страха потерять в зарплате.