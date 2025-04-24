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Житель Петербурга получил семь лет колонии за кражу яиц

В Петербурге мужчина получил семь лет строгого режима за кражу 140 яиц
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Суд в Санкт-Петербурге приговорил мужчину к 7 годам и 7 месяцам колонии строгого режима за кражу 14 упаковок куриных яиц в 2023 году. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного органа, утром 26 ноября 2023 года 34-летний Руслан Глехштейн зашел в магазин, расположенный на улице Маршала Тухачевского, схватил упаковки с яйцами, в каждой из которых было по десять штук, и поспешил на выход. Ущерб составил 1,7 тысячи рублей.

Обвиняемый рассказал, что принес яйца домой, часть съел, а остальное отдал знакомым.

Как уточнили в прокуратуре, Глехштейн ранее уже имел судимости. Его признали виновным по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса («Грабеж!).

«С учетом позиции государственного обвинителя виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в сообщении.

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