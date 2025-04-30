Раскрыты детали происшествия в шахте в Кемеровской области

В Кузбассе возбудили дело после выброса воды и глины на шахте «Шерегешская»

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ) по факту инцидента на шахте «Шерегешская». Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По предварительным данным, днем 30 апреля при подготовке к работам по добыче руды в Таштагольском муниципальном районе произошел самопроизвольный выброс воды с глиной в забой.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Во время инцидента в выработке мог находиться один человек, сообщили в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. На месте происшествия работает прокурор г. Таштагола Андрей Брайко.

До этого сообщалось, что на месте происшествия работают несколько отделений горноспасателей.

Ранее в Воркуте сотрудники МЧС ликвидировали пожар в шахте «Заполярная-2».