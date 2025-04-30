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Спасателей отправили в шахту в Кемеровской области

В Таштагольском районе Кемеровской области на шахте работают горноспасатели
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ПAO «Уралкалий»

Горноспасатели проводят работы на шахте по добыче руды в Таштагольском муниципальном районе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, на месте происшествия работают несколько отделений горноспасателей. Причины и обстоятельства произошедшего на шахте выясняются. Информация о пострадавших уточняется.

Впервые месторождение руды в районе обнаружили в начале 20-го века. Таштагольский рудник был введен в эксплуатацию в 1941 году.

За время эксплуатации на месторождении добыто более 135 млн тонн сырой руды.

До этого в Ростовской области в шахте «Садкинская» произошел обвал горных пород, заблокированных в шахте шахтеров спасли.

2 апреля в «Ново-Кальинской» шахте Свердловской области произошло обрушение горной породы.

Ранее в Республике Коми сотрудники МЧС ликвидировали пожар в шахте.

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