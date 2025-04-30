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Жителя Башкирии будут судить за фейки и нарушение правил иноагента

СК: жителя Башкирии будут судить за распространение фейков о ВС РФ
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Башкортостане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца республики, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

Сотрудники ведомства установили, что в марте 2024 года подозреваемый, находясь за рубежом, опубликовал на своем YouTube-канале видео с ложной информацией о действиях российских войск в ходе специальной военной операции. Кроме того, будучи зарегистрированным как иностранный агент, он неоднократно нарушал закон, размещая материалы без обязательной маркировки этого статуса в соцсетях и на видеоплатформе. Ранее блогер уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения.

Обвиняемый объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Согласно сообщению следственного управления СК РФ, собранных доказательств достаточно для рассмотрения дела по существу. Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд.

В начале апреля Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о заочных судах над лицами, совершившими преступления против безопасности России и находящимися за рубежом. Согласно закону, судебные разбирательства по уголовным делам могут проводиться без участия подсудимого.

Ранее суд оштрафовал правнучку летчика Чкалова.

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