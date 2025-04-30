В Курской области мужчина получил ранения в результате атаки дрона

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале о ранении мирного жителя в результате атаки украинского беспилотника.

По словам главы региона, инцидент произошел 29 апреля. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Озерки Беловского района, куда ограничен въезд для населения. В результате удара осколочные ранения получил 62-летний мужчина.

Хинштейн уточнил, что сейчас пострадавший находится в Курской областной больнице, его жизни ничего не угрожает.

Утром 30 апреля Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь над регионами РФ силы противовоздушной обороны сбили 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ: 15 из них были ликвидированы над территорией Курской области, по восемь и семь БПЛА над Брянской и Орловской областями, три дрона — над Владимирской областью и еще один — над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ФСБ сорвала атаку беспилотников на регион России благодаря звонку на телефон доверия.