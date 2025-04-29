ФСБ сорвала атаку беспилотников на регион России благодаря звонку на телефон доверия

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в 2024 году благодаря звонку на телефон доверия сорвала попытку атаки беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в результате проверки сведений, поступивших на телефон доверия ведомства и телефоны доверия территориальных органов безопасности, были возбуждены 15 уголовных дел по статье 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») в отношении людей, анонимно заявивших о терактах, а также одно уголовное дело по статье 281 («Диверсия») по факту попытки совершения атаки с применением БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса Ярославской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России будет увеличиваться.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.