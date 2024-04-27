Юрист объяснил, в каких случаях шашлык может обернуться штрафом

За приготовление шашлыка в запрещенных местах, таких как поля, леса, торфяники и иные территории с сухой травой и возгораемыми материалами, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 60 тысяч рублей. Об этом в беседе с Life предупредил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при разведении костров и использовании мангалов может обернуться штрафом от 5 до 50 тысяч рублей, продолжил юрист. Кроме того, по его словам, после пикника нельзя оставлять мусор на обочинах дорог, в лесах и в других неположенных местах. За это придется заплатить от 2 до 70 тысяч рублей.

«Чтобы избежать серьезных штрафов и других санкций, на майских праздниках следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, порядка обращения с мусором и ответственно относиться к своему поведению. Пренебрегать правилами категорически не стоит, так как последствия могут быть крайне неприятными», — посоветовал Русяев.

Депутат Госдумы Никита Чаплин до этого отмечал, что самым частым нарушением, которое встречается в практике, является неправильный выбор места для жарки мяса. Готовить шашлык можно только в специально оборудованных местах, напомнил он.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественное мясо для шашлыка.