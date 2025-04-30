Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, почему домашний шашлык безопаснее магазинного

Врач Неронов: в шашлыке из магазина могут оказаться бактерии
close
Shutterstock

Готовый маринованный шашлык кажется идеальным решением для пикника, однако он не всегда бывает безопасным. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

Он пояснил, что в упаковке с готовым шашлыком, при неправильном хранении, могут размножаться бактерии. Вина при этом не всегда лежит на производителе — температура может быть нарушена при перевозке или в магазине.

«Главный плюс готового шашлыка — экономия времени. Но если мясо изначально было несвежим, маскировка специями и уксусом не спасет — при жарке неприятный вкус проявится. Домашний маринад дает полный контроль», — отметил специалист.

Он добавил, что при домашнем приготовлении используются натуральные специи — без консервантов и усилителей вкуса.

Диетолог, нутрициолог, основатель школы практической нутрициологии, специалист по восточной медицине Ирина Шиманская до этого рассказала, как сделать шашлык максимально безопасным для желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, по ее словам, важно сделать правильный маринад — он должен быть кислым, чтобы размягчить мясные волокна. Можно использовать лимон, гранатовый сок, красное вино.

Врач также советует не пережаривать мясо до образования обугленной корки, поскольку в ней формируются потенциально опасные вещества.

Ранее россиянам рассказали, как готовить морепродукты на мангале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами