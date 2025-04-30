Врач объяснил, почему домашний шашлык безопаснее магазинного

Врач Неронов: в шашлыке из магазина могут оказаться бактерии

Готовый маринованный шашлык кажется идеальным решением для пикника, однако он не всегда бывает безопасным. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

Он пояснил, что в упаковке с готовым шашлыком, при неправильном хранении, могут размножаться бактерии. Вина при этом не всегда лежит на производителе — температура может быть нарушена при перевозке или в магазине.

«Главный плюс готового шашлыка — экономия времени. Но если мясо изначально было несвежим, маскировка специями и уксусом не спасет — при жарке неприятный вкус проявится. Домашний маринад дает полный контроль», — отметил специалист.

Он добавил, что при домашнем приготовлении используются натуральные специи — без консервантов и усилителей вкуса.

Диетолог, нутрициолог, основатель школы практической нутрициологии, специалист по восточной медицине Ирина Шиманская до этого рассказала, как сделать шашлык максимально безопасным для желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, по ее словам, важно сделать правильный маринад — он должен быть кислым, чтобы размягчить мясные волокна. Можно использовать лимон, гранатовый сок, красное вино.

Врач также советует не пережаривать мясо до образования обугленной корки, поскольку в ней формируются потенциально опасные вещества.

Ранее россиянам рассказали, как готовить морепродукты на мангале.