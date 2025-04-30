Россиян предупредили об опасностях недожаренного шашлыка

В самом разгаре шашлычный сезон, но стоит помнить, что к выбору и готовке мяса нужно подходить ответственно. Ведь недожаренный шашлык может представлять серьезную угрозу для здоровья, в том числе есть риск заражения паразитами. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.

«В сыром или недостаточно прожаренном мясе свинины могут находиться паразиты, такие как трихинеллы, вызывающие трихинеллез. Заболевание сопровождается мышечными болями и лихорадкой. Не менее опасен бычий цепень, который также может находиться в мясе. Дело в том, что личинка паразитов имеет прочную оболочку, которая выживает при недостаточной тепловой обработке», — рассказала врач.

Кроме того, по ее словам, есть риск заражения бактериальными инфекциями. Непрожаренное мясо может содержать патогенные бактерии, особенно опасны сальмонелла и кишечная палочка (E. Coli). Присутствие их в организме может вызвать пищевое отравление с такими симптомами, как: боли в животе, тошнота, рвота, диарея и гипертермия.

«Мясо при недостаточной термической обработке может содержать токсины, вырабатываемые бактериями при неправильном хранении или обработке продукта», — добавила специалист.

Также врач отметила, что не исключено развитие воспалительных и/или аллергических реакций на компоненты у сенсибилизированных или чувствительных лиц.

«Во избежание вышеуказанных осложнений всегда стоит убедиться в готовности мяса: измерить внутреннюю температуру термометром, которая должна составлять не менее 70 градусов, либо просто проткнув мясо в самой широкой части. Всегда используйте свежие и качественные продукты. Избегайте употребления мяса с розовым или сырым центром. Соблюдайте правила гигиены при приготовлении и хранении продуктов», — посоветовала диетолог.

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