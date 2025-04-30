Гавриил Гордеев и Александр Паль встретились с детьми участников СВО

В Самарской области на территории лагеря «Золотая рыбка» прошла встреча участников региональной смены молодежного проекта «Послезавтра» с генеральным продюсером Okko, президентом и идеологом Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриилом Гордеевым, режиссером Ильей Учителем и актерами Дмитрием Колчиным и Александром Палем.

Проект «Послезавтра» объединяет детей и подростков от 12 до 17 лет, чьи родственники участвуют в СВО, были демобилизованы или погибли при исполнении воинского долга, а также тех, кто проживает в новых регионах России и на территориях, затронутых военными действиями.

Деятели кино вместе с ребятами подробно поговорили о творчестве и обсудили насколько важно, в том числе и через искусство, соблюдать традиции и беречь наследие, накопленное предыдущими поколениями. Дополнительной актуальности встрече придавала приближающаяся важнейшая дата ― 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Паль рассказал, что его дед был танкистом, дошел до Кёнигсберга. «Если честно, то он никогда мне подробно про войну ничего не рассказывал, был по натуре молчуном, очень скромным человеком. Но я точно знаю, что он мне однажды спас жизнь. Я этого, конечно, не помню, был маленький, но слышал эту историю от матери. На своём дне рождения мой отец взял меня на руки и стал подкидывать. В какой-то момент его слегка повело в сторону, дед это увидел, оттолкнул его и ловко меня поймал. И всё это он тоже сделал молча. Но кое-что важное все же дед сказал нам о войне: «Самое главное для человека – это жизнь.Он просил запомнить эту мысль, особенно после того, как прошёл всё это. Они все это делали ради нас!» — сказал актер.

Гости рассказали про акцию «Бессмертный полк» на примере историй о своих предках, участвовавших в войне, и провели параллели между событиями Великой Отечественной войны и сегодняшним днем, обнаружив много схожего между этими двумя эпохами. Много говорили о кино: о том, какие важные и интересные фильмы можно посмотреть об Отечественной войне, в том числе затронули такие картины, как «Офицеры», «Солдат и слон», «Первый оскар», «Батя 2. Дед» и другие.

Дмитрий Колчин вспомнил дедушку своей жены ― высокопоставленного офицера, командира кавалерийского полка Павла Петровича Филиппова, у которого в семейном альбоме сохранилась совместная фотография с маршалом Жуковым. Продолжатель кинематографической династии Илья Учитель рассказал о своем дедушке, работавшим во время войны фронтовым кинооператором.

Гавриил Гордеев вспомнил прадеда Василия Ефремовича, который дошел до Берлина, но погиб раньше окончания войны, и про деда, на котором с 13 лет, после гибели отца в 43-м году, держалась вся семья и как он преодолевал уныние трудом и верой в победу. Александр Паль передал ребятам слова своего дедушки танкиста Ивана Алексеевича Михеева о том, что он считал самым главным в жизни.

Ранее Медведев рассказал о празднике, посвященном победе России в СВО.