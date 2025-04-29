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Медведев рассказал о празднике, посвященном победе России в СВО

Медведев: вскоре в России появится праздник, посвященный победе в СВО
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Вскоре в России появится праздник, посвященный победе в специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«Недалек тот день, когда у нас появится праздник, посвященный нынешним военным событиям», — отметил Медведев.

Медведев также отмечал, что специальная военная операция на Украине должна завершиться победой Российской Федерации и уничтожением «киевского неонацистского режима», в противном случае конфликт затянется на многие годы.

Политик уточнил, что имеет в виду уничтожение непосредственно киевского режима, а не государства Украина, «чья судьба — это вопрос будущего».

Зампред Совбеза считает, что необходимо принять все меры для того, чтобы появление таких режимов, как в Киеве, никогда не произошло в каких-либо других странах, так как «слишком высока цена».

Ранее Медведев иронически прокомментировал слова Зеленского об Украине в меню Путина.

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