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Названо главное правило здорового питания

Врач Пристанский: сочетание белков, жиров и углеводов является основой питания
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Главный принцип здорового питания — грамотное сочетание белков, жиров и углеводов. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Нужно, чтобы все непосредственно находилось в балансе на нашей тарелке. То есть достаточное количество мяса, овощей и круп. Это даст нам абсолютно сбалансированный прием пищи, где тело заберет нужную энергию», — сказал специалист.

По его словам, все «компоненты здоровой тарелки» играют важную роль в организме. К примеру, белки отстраивают практически все структуры, а клетчатка обеспечивает здоровье кишечнику и очищает пищеварительный тракт.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что зеленые овощи могут ускорить процесс похудения к лету за счет содержания клетчатки. Он посоветовал добавлять по 150 г овощей в каждый прием пищи, особенно огурцы, болгарский перец, цветную или обычную капусту.

Ранее эксперт развеял популярный миф о влиянии продуктов на здоровье человека.

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