Врач развеял популярный миф о влиянии продуктов на здоровье человека

Не существует продуктов, которые оказывают прямое влияние на здоровье отдельного органа или организма в целом. К примеру, утверждение, что авокадо замедляет процесс старения, а черника нормализует зрение, является мифом. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Нет продуктов, которые замедляют старение. Нет продуктов, которые заставляют наше тело худеть. Нет продуктов, которые заставляют нас жить вечно, видеть в темноте, быть кошкой и иметь девять жизней. Такого не бывает», — подчеркнул эксперт.

Вместо того, чтобы сосредотачивать внимание на конкретном продукте, врач посоветовал питаться разнообразно, получая весь комплекс витаминов и полезных микроэлементов.

До этого Пристанский назвал главную ошибку худеющих. По его словам, нельзя допускать перегибов в питании, таких как полный отказ от углеводов или изнурительное голодание. Специалист отметил, что диета — это далеко не всегда преодоление, боль и стресс.

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