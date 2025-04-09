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Врач перечислил продукты, которые помогут быстрее похудеть к лету

Врач Арзамасцев: зеленые овощи и фрукты помогут быстрее похудеть к лету
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Brent Hofacker/Shutterstock/FOTODOM

Зеленые овощи могут ускорить процесс похудения к лету за счет содержания клетчатки. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он уточнил, что для снижения веса важно прежде всего создать дефицит калорий. Он также посоветовал добавлять по 150 г овощей в каждый прием пищи, особенно огурцы, болгарский перец, цветную или обычную капусту.

«Клетчатка достаточно сытная, при этом улучшает пищеварение. Когда она поступает в организм, то действует на барорецепторы, после чего чувство голода снижается. Желание съесть дополнительно что-то еще пропадает, поэтому вес уходит», — сказал Арзамасцев.

Врач также посоветовал обращать внимание на зеленые фрукты, например, яблоки, твердые груши и абрикосы. Лучше съедать по одному фрукту в день, потому что в них содержится фруктоза, которая повышает калорийность продукта, уточнил он.

Эксперт добавил, что продукты с обилием клетчатки противопоказаны пациентам с уже имеющимися проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский до этого говорил, что грейпфрут содержит витамин С, что делает его полезным, однако утверждение о том, что он помогает в борьбе с лишним весом, вызывает сомнения.

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