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Через реку Туманная построят мост между РФ и КНДР

Посол Мацегора: РФ и КНДР построят мост через реку Туманная
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Виталий Аньков/РИА Новости

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал РИА Новости, что РФ и КНДР в скором времени начнут строительство моста через реку Туманная.

«Стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники», — поделился дипломат.

По его словам, начала строительства ждать осталось недолго. Мост станет самым значимым и важным объектом двустороннего сотрудничества.

До этого российское посольство в Пхеньяне сообщило, что Россия окажет КНДР содействие в производстве современных антибиотиков.

24 марта состоялась встреча посла РФ Александра Мацегора и заместителя министра здравоохранения КНДР Чон Соль Рёна. В ходе нее они достигли договоренности по наиболее актуальным направлениям сотрудничества в области защиты здоровья населения двух стран. Много времени было уделено проработке вопроса создания в Северной Корее новых медицинских учреждений, отметили в посольстве. Северокорейцы, в свою очередь, готовы поделиться секретами национальной медицины, добавили там.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту РФ Владимиру Путину.

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