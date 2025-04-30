Россиянам назвали оптимальную продолжительность дневного сна

Врач Кудинов: днем можно спать не более 20-30 минут

Дневной сон может дать заряд бодрости и улучшить концентрацию. Однако спать следует не более 20-30 минут. Такой совет в беседе с РИАМО дал врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Важно не спать днем больше получаса, иначе вы погрузитесь в более глубокие фазы сна и не получите ощущения отдыха», — уточнил Кудинов.

Он добавил, что если у человека есть проблемы с ночным сном, днем лучше не спать.

Врач-терапевт, пульмонолог-сомнолог, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Дмитрий Дуйкин до этого говорил, что причиной бессонницы могут выступать некоторые продукты, включая молоко и выпечку, поэтому их стоит исключить из вечернего приема пищи.

Кроме того, по его словам, не лучшим вариантом для позднего ужина будет мясо, так как содержащийся в нем в большом количестве белок приводит к усиленной работе кишечника ночью.

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