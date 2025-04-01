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Врач рассказала, каким людям полезно рано вставать

Врач Черкасова: жаворонкам полезно рано просыпаться
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Shutterstock

Людям, которые относятся к хронотипу жаворонка или голубя, полезно рано просыпаться. Об этом «Москве 24» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Она уточнила, что жаворонки обычно ложатся спать в 20:00-22:00 и комфортно встают в 04:00-07:00, совы — в 00:00-04:00 и в 09:00-12:00. Для голубей характерны значения, которые находятся где-то посередине, добавила специалист. По ее словам, ранний отход ко сну позволяет избавиться от стресса во время утренних сборов, а также найти время для себя.

«Можно в тишине заняться какими-то своими задачами, хобби. <...> Третий момент — физиологический. Некоторые ощущают, что пробуждение на час раньше обычного приводит к точечному дефициту стадии быстрого сна. Это улучшает настроение, и человек более заряженно начинает день», — добавила Черкасова.

Однако при недосыпе и генетической предрасположенности к хронотипу совы раннее пробуждение может дать обратный эффект, отметила врач.

Исследование сервисов Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство россиян (23%) привыкли к утренней дисциплине. Меньшая часть (19%) отмечает, что легкость пробуждения зависит от времени отхода ко сну. Для 17% опрошенных характерно легкое пробуждение — они «жаворонки».

Ранее врач объяснила, что быстрее всего приближает вашу старость.

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