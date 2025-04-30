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Хинштейн рассказал об обстановке в пригороде Рыльска после атаки БПЛА

Хинштейн: в атакованном пригороде Рыльска идут работы по уборке территории
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Telegram-канал Александр Хинштейн

Работы по уборке территории продолжаются в пригороде Рыльска в Курской области, который подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли урон детскому саду и трем многоквартирным домам. В двух из них были повреждены крыши, в некоторых зданиях оказались выбиты окна.

«На месте прилета идет расчистка территории. Сегодня в зданиях будет закрыт тепловой контур, начнет работу комиссия по оценке ущерба», — говорится в заявлении.

Хинштейн добавил, что власти окажут пострадавшим жителям всю необходимую помощь при восстановлении их домов.

Украинские дроны атаковали пригород Рыльска в ночь на 30 апреля. Как рассказал врио губернатора Курской области, в результате ударов пострадали три человека.

Мужчина 1975 года рождения получил поверхностные резаные раны руки и ноги, но от госпитализации отказался. При этом еще двое пострадавших — 21-летняя девушка и 45-летний мужчина — были доставлены в больницу. У них диагностировали резано-ушибленные ранения головы и конечностей.

Ранее в одном из районов Курской области обнаружили заминированные ВСУ улицы и участки местности.

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Атаки на Курскую область
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