Три человека пострадали при атаке беспилотников на Рыльск в Курской области

Хинштейн: в Курской области три человека пострадали при атаке БПЛА на Рыльск

Три человека пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на пригород Рыльска в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:22 по московскому времени.

По словам Хинштейна, их госпитализировали. Еще один пострадавший мужчина 1975 года рождения от госпитализации отказался, медики обработали у него поверхностные резаные раны руки и ноги.

Врио губернатора рассказал, что в результате атаки дронов три двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и здание детского сада получили повреждения. В одном из домов загорелась кровля, пожар уже потушен, добавил Хинштейн.

Незадолго до этого оперштаб Курской области предупредил об опасности атаки БПЛА. Силы и средства противовоздушной обороны были приведены в готовность.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.