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В Курской области обнаружили заминированные улицы

СК: в Беловском районе Курской области обнаружили заминированные улицы
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Правительство Курской области

В Беловской районе Курской области обнаружили заминированные улицы. Об этом сообщила ТАСС официальная представительница Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Установлено, что в августе 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, заминировали улицы и отдельные участки местности в Беловском районе Курской области», — рассказала она.

Сообщается, что в апреле 2025 года на одной из мин во время эвакуации подорвался гражданский мужчина в возрасте 49 лет. Пострадавший жив и получает медицинскую помощь.

«Указанные действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям», — подчеркнула она.

До этого дипломат Мирошник рассказал, что США пригласят расследовать преступления ВСУ вместе с РФ.

Ранее США упразднили группу по преступлениях России в конфликте на Украине.

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