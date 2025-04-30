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Старт стройке моста из Приморья в КНДР дадут 30 апреля

Мишустин даст старт строительству соединяющего Россию и КНДР моста
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин совместно с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном по видеосвязи примет участие в церемонии запуска строительства автомобильного моста через реку Туманная. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает ТАСС.

Там уточнили, что со стороны КНДР старт строительству моста даст председатель кабмина.

Россия и Северная Корея в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян в июне прошлого года приняли ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.

В конце марта этого года посол России в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что строительство моста через реку Туманная начнется в ближайшее время после завершения всех подготовок. Дипломат подчеркнул, что этот мост станет самым значимым и важным объектом двустороннего сотрудничества.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту РФ Владимиру Путину.

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