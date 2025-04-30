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Россияне рассказали, как экономят на шашлыках

В России 40% граждан объединяются с друзьями для экономии на шашлыках
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Более 40% россиян для экономии объединяются с друзьями и делят расходы на шашлык во время поездок на природу. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом лояльности «Апельсин».

Выяснилось, что на шашлыки во время майских праздников планируют отправиться треть граждан России. 63% участников опроса покупают продукты для пикника в супермаркетах, 30% — на рынке, 4% — через интернет. Женщины при этом активнее мужчин используют скидки и программы лояльности (63% против 58%).

40% респондентов готовы потратить на покупку мяса до 2,5 тыс. рублей. На остальные продукты (овощи, зелень, соусы) и уголь большинство россиян планируют выделить не более 1 тыс. рублей.

Эксперты «X5 Клуба» до этого посчитали стоимость популярных маринадов для шашлыка.

Кефирный маринад в 2025 году обойдется примерно в 352 рубля. В него входят лук (115 рублей), приправа хмели-сунели (62 рубля), кефир (155 рублей), соль и перец по вкусу (около 20 рублей). А вот стоимость лукового маринада значительно ниже — 54 рубля (34 рубля — это 500 граммов репчатого лука и 20 рублей — соль и перец). Маринад на минеральной воде будет стоить примерно 201 рубль, — это 500 граммов лука, упаковки готовой приправы для шашлыка, 30 граммов чеснока, бутылки газированной воды, соли, перца и столовой ложки растительного масла. Стоимость томатного маринада — 277 рублей, а маринада с майонезом — 240 рублей.

Ранее россиянам объяснили, как сделать шашлык безопасным для ЖКТ.

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