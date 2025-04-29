Россиянам объяснили, как сделать шашлык безопасным для ЖКТ

Диетолог, нутрициолог, основатель школы практической нутрициологии, специалист по восточной медицине Ирина Шиманская в беседе с РИАМО рассказала, как сделать шашлык максимально безопасным для желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, по ее словам, важно сделать правильный маринад — он должен быть кислым, чтобы размягчить мясные волокна. Можно использовать лимон, гранатовый сок, красное вино.

Важно также не переедать. Как отмечала эндокринолог, диетолог семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова в интервью газете «Известия», оптимальная порция шашлыка составляет 100-150 г.

Шиманская также советует не пережаривать мясо до образования обугленной корки, поскольку в ней формируются потенциально опасные вредные вещества. Кроме того, шашлык следует есть горячим, потому что в холодном виде жиры перевариваются хуже. Не стоит и запивать мясной деликатес холодными напитками, отметила она.

«Лучше всего с шашлыком будут сочетаться приготовленные овощи. Овощной салат с зеленью — тоже неплохой вариант. А вот от хлебобулочных изделий и жирных закусок лучше отказаться», — добавила специалист.

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого предупреждала, что сочетание алкоголя и шашлыков оказывает серьезную нагрузку на организм и может привести к проблемам со здоровьем.

Ранее россиянам назвали простой способ приготовления вкусного шашлыка.